"Des lunettes arrière explosées" : les garagistes de la Vienne pris d'assaut après les violents orages

Depuis le violent épisode orageux dans le Poitou dimanche soir, et la pluie de grêlons qui s'est abattue sur la Vienne et les Deux-Sèvres, les carrossiers sont sur-sollicités. À Chauvigny, l'un des garages tente de répondre à l'urgence avant la pénurie de pièces.

"Vous en avez un là, un là, un ici et un là..." Les mains d'Olivier parcourent les crevasses laissées par les grêlons sur cette 208 blanche. Depuis le violent orage qui a touché la Vienne dimanche 22 mai dans la soirée, et qui a entrainé 80 interventions des pompiers, celui qui réceptionne les voitures au garage Peugeot de Chauvigny ne s'arrête plus. En trois heures, il a reçu 80 appels. "On doit être à une dizaine de lunettes arrière explosées,", explique-t-il. "Je n'avais jamais connu un épisode identique donc on improvise..."

Peut-être bientôt des usines éphémères en Poitou

Dans l'urgence, il faut d'abord recouvrir les lunettes arrières brisées d'un film plastique étanche, en attendant de recevoir de nouveaux pare-brise. "On voit déjà que les stocks de la plateforme ont fortement diminué, par exemple si on prend la 208 juste devant nous, toutes les lunettes arrière sont les mêmes pour le modèle", détaille Olivier. "Il y avait trois ou quatre lunettes arrière disponibles et ça y est, la pièce est tombée en rupture."

Dans un premier temps, les carrossiers doivent mettre les voitures "hors d'eau", en appliquant un film plastique sur la lunette arrière brisée. © Radio France - Bastien Munch

Face à l'ampleur des dégâts, Olivier se prépare à une mobilisation générale. "On va mettre en place des Chrono Grêle, en accueillant des débosseleurs professionnels dans nos ateliers", explique-t-il. "Peut-être qu'après, sur le secteur ou la région, ils vont créer des usines éphémères en louant des mètres carrés disponibles et en y faisant venir des spécialistes du débosselage de tous les impacts de grêle." Des réparations qui, selon le nombre de personnes sinistrées, pourrait durer sur une année encore, estime Olivier.