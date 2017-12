A deux jours de Noël, c'est le moment des achats de dernière minute. Pour vous faire gagner du temps il y a à sortie des magasins des précieuses petites mains pour emballer vos paquets... pour la bonne cause. Plusieurs associations y participent, l'occasion de collecter des fonds mais pas seulement.

Auxerre, France

Le réveillon de Noël approche à grands pas, plus que deux jours pour terminer vos achats. Mais heureusement pour aller au plus pratique, des petites mains se proposent d'emballer vos cadeaux à la sortie des magasins, des bénévoles qui collectent ainsi des fonds pour leur association.

A la rencontre des emballeurs solidaires à Auxerre ! Copier

Tout un art !

Car faire un paquet cadeau, on ne dirait pas comme ça, mais c'est tout un art ! Célia, bénévole pour l'association auxerroise Passerelle, qui organise notamment des vacances pour des familles précaires, a pris le coup, elle a ses petites astuces : "Toujours avoir le scotch à portée de main, et les ciseaux bien sûr… Sans oublier le sourire !"

Au magasin d'à côté, Jacqueline elle aussi a le sourire, elle emballe à tour de bras pour l'association "Contre le cancer, unissons-nous", de Nitry. "Au fur et à mesure qu'on voit les personnes, beaucoup sont concernées par la maladie", explique-t-elle.

C'est le cas de Jean-Christophe : "Je donne parce que c'est pour le cancer et que j'ai un cancer, je fais partie d'un protocole de recherche pour la maladie, là je vois les efforts que font ces gens pour nous aider , donc je contribue".

Jusqu'à 1500 euros collectés

Une contribution très concrète, détaille Françoise, présidente de l'association : "Pendant la saison, on peut collecter jusqu'à 1500 euros, ce qui peut financer par exemple une pompe pour administrer de la chimiothérapie à 1300 euros, un lit électrique à 2000 euros… Tous nos dons sont reversés au Centre de lutte contre le cancer Georges-François Leclerc de Dijon."

Remplir la tirelire, c'est important, forcément, mais ce n'est pas le seul intérêt pour les associations : "C'est aussi l'occasion d'expliquer nos projets, éventuellement de sensibiliser des personnes et trouver des bénévoles ou des adhérents", constate André Hulnet président de l'association Graine d'espoir, qui finance la construction d'écoles au Niger.

Des bénévoles de l'association Graine d'Espoir © Radio France - Charlotte Lalanne

Enfin, ces actions permettent, estime-t-il, de "faire parler aussi de nos autres actions : par exemple, on collecte les stylos et feutres usagers, que nous revendons à un recycleur qui finance aussi nos projets." Les petits lutins solidaires seront à pied d'œuvre jusqu'au 24 décembre dans vos magasins. Alors pour les retardataires, n'hésitez plus : joignez l'utile à l'agréable !