Des lycéens de Mayenne montent leur entreprise et vendent un accessoire pour éviter d'emmêler ses chargeurs

À Mayenne, 18 élèves en seconde générale au lycée privé Don Bosco ont créé une mini entreprise, May Clips. Tous ont pris une option Management et gestion au début de l'année scolaire. Ils ont inventé un petit accessoire pour éviter d'avoir le câble de son chargeur de téléphone emmêlé au fond de son sac.

L'idée est née d'une problématique que presque tout le monde connaît raconte Paul Sorin, 16 ans et co-directeur de May Clips. "On a voulu répondre à un besoin : les câbles qui sont emmêlés dans nos sacs et May Clips, c'est une petite attache en cuir qui permet d'enrouler nos câbles et de les ranger dans un sac sans qu'ils s'emmêlent."

Avant de mettre sur le marché leur idée, il a fallu confectionner des prototypes, d'abord en tissu puis en cuir grâce à des dons de chutes de la maroquinerie Longchamp d'Ernée poursuit l'autre co-directrice Eva Sorieul. "Déjà, il fallait trouver la taille, la forme, les couleurs, comment on pouvait le faire et aussi comment ça pourrait plaire au public donc on a dû faire une étude de marché pour voir comment le consommateur voyait le produit au final."

Des ventes au profit d'une association

Chaque élève a un rôle dans la mini entreprise, certains vendent les May Clips 5 € tous les jeudis entre 16h et 18h dans l'Hyper U de Mayenne. Adénora Deniau s'occupe elle de la comptabilité. "Ça a permis d'approfondir un peu mes recherches dans mon parcours parce que l'année prochaine, je pars en STMG, sciences et techniques du management et de la gestion et je vais essayer de faire un stage dans le métier de la comptabilité."

Les 18 lycéens sont encadrés par deux professeurs et plusieurs spécialistes des entreprises. Le projet permet de donner du sens aux cours théoriques. "On voit bien la différence, le mardi matin, je les ai une heure, on fait de la théorie et ensuite le jeudi après-midi, on pratique et ça ils apprécient énormément, se réjouit Nathalie Caharel, enseignante en management et gestion au lycée Don Bosco de Mayenne. Ça permet de développer le sens de l'entrepreneuriat, l'esprit d'initiative, le travail d'équipe, la responsabilité. Ils sont très autonomes et on voit bien la progression dans l'année. C'est ça qui est intéressant."

May Clips a remporté le prix de l'innovation du festival des mini-entreprises Pays de la Loire. L'aventure pourrait bien se poursuivre l'année prochaine avec de nouveaux élèves, des entreprises ont contacté le lycée Don Bosco pour pouvoir offrir des petits accessoires à leurs clients. À noter que tous les bénéfices sont reversés à l'association Soleil AFELT qui soutient les enfants atteints de cancer au CHU d'Angers.