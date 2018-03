Avignon, France

Partout en France des bénévoles des Restos du Coeur vous accueillent à l'entrée et la sortie des supermarchés pour collecter vos dons de denrées alimentaires, de produits d'hygiène ou pour bébés.

En Vaucluse, 73 magasins participent à la collecte des Restos du Coeur. L'an passé prés de 2 millions de repas ont été servis en Vaucluse. Les vauclusiens croisés dans ce supermarché d'Avignon encouragent chacun à être généreux et solidaire. Une trentaine d'élèves du lycée Aubanel d'Avignon ont sacrifié à quelques heures de leur vacances pour remplir les chariots.

Ne pas être égoïste le weekend même s'il y a bac blanc lundi

Boite de sardines, dentifrice, confiture, sac de farine, Blandine empile dans les chariots les achats offerts. Cette enseignante a mobilisé ses élèves pendant les vacances scolaires pour leur faire "comprendre que la société est un ensemble de liens entre les personnes".

A l'entrée du magasin, Eva, lycéenne remet la liste des denrées les plus recherchées à ceux qui viennent faire leur course. Elle reconnait que "quand on est jeune, on ne se rend pas compte de la misère. On est la génération réseaux sociaux et jeux vidéo. On est un peu égoïste et même si j'ai bac blanc à la rentrée, c'est mieux d'aider les autres".

Les Restos du Coeur font appel à votre générosité tout ce weekend: 73 enseignes de Vaucluse s'associent à cet élan de solidarité. La collecte se poursuit jusqu'à dimanche midi dans certains magasins.