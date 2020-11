Des maires de la Vienne demandent au Premier ministre d'élargir l'ouverture des commerces

"Nous vous demandons [...] de revoir très rapidement la définition des commerces de première nécessité pour soit l'élargir [...] soit fermer les activités non essentielles des grandes et moyennes surfaces." Ce samedi 31 octobre, des maires de la Vienne ont envoyé cette lettre au Premier ministre.

Ils veulent mettre fin au "deux poids deux mesures" : "La situation sanitaire est grave et c'est la première de nos priorités. Ce que je demande, explique la maire de Poitiers, Léonore Moncond'huy, signataire de la lettre, c'est _l'égalité des règles entre tous les commerçants_. Si la situation est grave et nécessite un confinement total, tous les commerces doivent être fermés. En revanche il n'y a aucune raison qu'il y ait deux poids deux mesures entre les grandes surfaces qui restent ouvertes et les petits commerces qui restent fermés."

L'inquiétude grandissante des petits commerçants

La veille, des maires des Deux-Sèvres publiaient des arrêtés pour que tous les commerces restent ouverts. Arrêtés rejetés par le Préfet. Mais selon la maire de Poitiers, il y a une incompréhension. "Les messages pleuvent, il y a un sentiment d'inquiétude et avant tout un sentiment de colère et d'injustice parce que la règle n'est pas comprise."

Les maires signataires demandent aussi que _"les librairies et les salons de coiffure puissent être considérés comme des commerces d'activités essentielles_, sous réserve qu'ils respectent les situations sanitaires."

Dans le même sens, le Medef a demande que les commerces dits "non essentiels" puissent rouvrir. L'organisation patronale a fait des propositions au gouvernement.