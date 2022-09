Des élus héraultais vont pédaler pendant deux jours pour récolter des dons pour la Ligue contre le cancer

Des maires héraultais lancent le "Vélo rose". Ils vont pédaler pendant 200 kilomètres pour récolter des dons pour la Ligue contre le cancer. Une action caritative à l'occasion d'octobre rose, la campagne annuelle de sensibilisation autour du dépistage du cancer du sein.

Les élus qui vont pédaler sont les maires de Montpeyrou et d'Argelliers dans le nord de l'Hérault et de Campagnan et Bélarga, à l'ouest de Montpellier. Ainsi que deux élus municipaux, un conseiller municipal de la mairie de Montarnaud et un adjoint à la mairie de Vendémian. Trois citoyens feront aussi le trajet avec eux.

Un trajet à vélo de 200 kilomètres

Ils vont donner le premier coup de pédale au Salon des maires de l'Hérault à Béziers le vendredi 30 septembre au matin. L'arrivée est prévue le samedi 1e octobre vers 18h à la promenade du Peyrou à Montpellier. L'itinéraire passe par 50 communes de l'Hérault et prend la forme du célèbre ruban rose, symbole de la lutte contre le Cancer du Sein.

C'est le maire de Campagnan qui est à l'initiative du projet. L'an dernier il avait déjà organisé une collecte de dons pour équiper un établissement pour jeunes handicapés à Saint-André-de-Sangonis en pédalant jusqu'à Toulouse. Cette fois-ci Jean-Marc Isure a choisi de soutenir la Ligue contre le cancer, une cause qui lui tient à cœur : "J'ai perdu quelqu'un à cause de cette maladie. J'avais envie de faire quelque chose d'important depuis très longtemps."

"C'est essentiel dans la vie, aider les autres" — Jean-Marc Isure, maire de Campagnan

Récolter des sous pour la bonne cause en faisant du vélo avec d'autres élus, une action qui a du sens pour Jean-Marc Isure, maire de Campagnan. "C'est assez facile de faire du vélo. On est cinq ou six à faire du sport du vélo tous les week-end. Là on même une activité ludique et une cause. C'est essentiel dans la vie, aider les autres."

José Martinez, maire de Bélarga, va aussi enfourner son vélo le 30 septembre pour récolter des sous à l'occasion d'octobre rose. "C'est une cause qu'il faut mettre en avant pour les femmes." Faire ce trajet, "c'est un moyen de mettre notre énergie pour les personnes atteintes du cancer du sein" explique l'élu.

1 femme sur 8 touchées par le cancer du sein

L'argent récolté va servir à financer la prévention sur le dépistage, des actions pour les malades et soutenir la recherche. Aussi, il va permettre depayer des équipements pour les 4 "escales Bien-être" héraultaises. Il y en a quatre dans le département de l'Hérault, à Montpellier, Béziers, Gignac et Bédarieux.

"Ces escales sont des lieux de rencontres avec les patientes. Elles ont besoin non seulement d'être prises en charge sur le plan psychologique, mais ont besoin d'un certain entourage pour suivre leur surveillance thérapeutique. Pour avoir des conseils sur le plan nutritionnel. Pour mettre en œuvre des actions d'activité physique dites adaptées" explique Jean-Bernard Dubois, président de la ligue contre le cancer de l'Hérault.

Pour faire un don, cliquez ici.

