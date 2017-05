Des maisons fabriquées en containers maritimes : le concept d'une entreprise briviste cartonne

Cela fera bientôt un an que Green Habitat a lancé la production de maisons d'habitation fabriquées à base de containers maritimes. Et l'entreprise de Brive croule sous les commandes.

C'est une entreprise briviste qui a le vent en poupe ! On peut même dire que Green Habitat cartonne avec un carnet de commandes qui n'en finit plus de se remplir avec dernièrement un marché remporté pour la construction d'un lotissement de quarante maisons en Dordogne. L'entreprise en a autant à faire sur Brive et une vingtaine également dans la région de Limoges. Son coeur de métier, ce sont les maisons fabriquées à base de containers maritimes réformés.

Des containers invisibles

La production a commencé il y a bientôt un an et Green Habitat revendique déjà cinq millions d'euros de chiffre d'affaires avec trente salariés de tous les corps de métiers. Sous le vaste hangar qui sert de chaîne de production, André Charrieras, le président la société, ne cache pas que ce qui arrive à son entreprise dépasse ses ambitions. Un véritable succès grâce à des vieux containers maritimes achetés dans des ports, "c'est fabriqué en Corten, un acier très résistant sinon il serait mangé en mer par le milieu salin". Une ressource presque inépuisable qu'il a tiré de voyages en Norvège ou la pratique est courante. Mais, une fois fini, à aucun moment on voit ces containers, isolés thermiquement par l'extérieur et phoniquement par l'intérieur.

60m² pour 70.000€

Ce qui fait le succès de l'entreprise, ce sont les prix bon marché car les coûts de construction sont ainsi réduits de 20% selon le patron qui vend son premier modèle de 60m² à 70.000€, "pour des jeunes qui démarrent et qui veulent mettre 400€ de remboursement de crédit, l'équivalent d'un loyer." Après, c'est évolutif car si la famille s'agrandit la maison peut être modulable. Et ça marche si bien que Green Habitat ouvre des agences à Bordeaux, Périgueux et bientôt Rodez. Dans les six mois à venir, l'entreprise envisage de recruter vingt nouvelles personnes dans tous les corps de métier (électricien, plaquistes, etc.)