Montbéliard : des mamans de la Petite-Hollande écrivent pour restaurer l'image de leur quartier

La Petite Hollande à Montbéliard ne se résume pas à ses incessantes scènes de violences urbaines. Une poignée de mamans a voulu faire entendre une autre voix pour le quartier, plus discrète et plus positive, faite d'inquiétudes certes, mais aussi d'attentes et d'espérances.

Ça donne un album de témoignages et d'illustrations, intitulé "Notre Petite Hollandes'écrit à fleur de maux", réalisé avec le concours de la MJC de la Petite Hollande et d'une biographe bisontine. Il est illustré par des photos, dessins, articles de journaux, pour lui donner une présentation accessible à tous les publics.

Un témoignage universel qui touchera tout le monde

Ce sont les paroles de ces mamans répétées avec insistance à la MJC de La Petite Hollande qui a inspiré cet album de confidences. Ces mamans refusent que leur quartier soit pris en otage par les auteurs d'incivilités. D’où ces 60 heures d'interview patiente. "Les mamans sont venues spontanément à la MJC, pour dire qu'une majorité d'habitants souffre de l'image du quartier à cause d'une minorité. Elle voulaient que leurs voix soit entendues", explique Sabrina Toubal, référente à la MJC. "Je ne m'attendais pas à la force des ces témoignages. Elles nous ont ouvert leurs histoires de vie très touchantes. Je ne pensais pas qu'elle nous emmèneraient si loin dans leur intime. De l'immigration, aux discriminations, à l'avenir de leurs enfants et l'évolution de leur quartier. Ce témoignage a une portée universelle qui touchera tout le monde"

Elles avaient l'urgence à vouloir témoigner d'une autre réalité plus positive

La MJC a fait appel à une biographe bisontine, Sylvie Lemblé, pour aider à la mise en mot.s et en pages. "On sait bien que quand on parle de la Petite Hollande, on parle essentiellement des violences. Nous, quelle énergie, on a, en tant que femme et maman pour faire bouger les lignes. Elles avaient l'urgence à vouloir témoigner d'une autre réalité plus positive. Ça donne un livre est sincère et touchant"

L'album tiré à 300 exemplaires (20€) sortira en septembre prochain. Un travail d'un an pour la dizaine de femmes qui a partagé une soixantaine de réunions pour aboutir à ce recueil. Le travail vient en écho au récent rapport de la Cour de Comptes qui dénonce ghettoïsation des quartiers et leur relatif abandon par les pouvoir publics.