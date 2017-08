Des manchois en situation de handicap sont partis en vacances ce matin de Saint-Lô

Ce samedi 150 manchois en situation de handicap sont partis 15 jours en vacances !

150 manchois en situation de #handicap sont donc partis 15 jours en vacances en #France et à l'étranger ce samedi matin. Ils ont quitté leur quotidien : la maison et le foyer grâce à l'APEI Centre-Manche ( l'Association parentale pour l'éducation et l'insertion des personnes déficientes) qui leur organise des séjours depuis plusieurs années. Le rassemblement avait lieu à #Saint-Lô ce matin à partir de 5H00. De là, 19 séjours étaient proposés en France et à l'étranger comme le #Gard, #les Landes, la #Bretagne, la #Seine-Maritime ou encore l#'Allemagne. 50 animateurs ont aussi pris la route avec eux pour les encadrer à bord de 25 véhicules. En tout depuis le début de l'été 210 manchois en situation de handicap sont partis encadrés par 80 éducateurs et animateurs.

Une préparation d'un an

Il a fallu un an aux éducateurs pour préparer ces vacances. L'objectif est aussi de leur permettre de souffler. Catherine habite #Saint-Martin D'Aubigny c'est la maman d'Antoine 25 ans qui ne parle pas : "nous ça nous fait du bien, c'est du répit parce qu'il est tout le temps à la maison avec nous, ça nous permet aussi avec mon mari de partir en vacances. Il y a un très bon encadrement, on part rassurés". Rémy est éducateur et selon lui "quitter leur quotidien c'est une bonne chose, ils profitent comme tout le monde des vacances" . En règle générale ça se passe bien. Les moments de crises sont souvent dans les transports ou la nuit mais ils s'adaptent et puis les parents restent en lien avec l'association.

Il y a aussi des séjours qui sont organisés le week-end à l'année pour permettre encore une fois aux familles de prendre un peu de repos.