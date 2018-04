Une dizaine de personnes étaient rassemblés ce lundi au port de Marseille à l'arrivée du Symphonie of the Sea. Ces militants dénoncent le tourisme de masse amené chaque semaine dans la ville par ce paquebot.

Marseille, France

Le contraste est saisissant entre les petites pancartes des manifestants et le navire gigantesque amarré ce lundi matin à Marseille. Venus pour la plupart du quartier de la Plaine, ces habitants dénoncent l'escale hebdomadaire du Symphonie of the Sea. Long de 362 mètres, le plus gros paquebot du monde pollue selon eux "comme un million de voitures".

Les anti-croisières de Marseille estiment également que la venue des 6780 passagers influence l'évolution de la ville. "La mairie s'active pour préparer un décor pour eux, dit Bruno. Elle détruit ce qui existe pour proposer une vitrine à des croisiéristes".

50 euros dépensés en ville par chaque passager

Selon une enquête réalisée par la Chambre de Commerce et d'Industrie, une fois descendu du bateau, chaque croisiériste dépense 50 euros lors d'une escale. "C'est faux, prétend Camille. Sur ce type de bateau, il y a à peine 20 % des passagers qui descendent visiter. Les autres restent sur le bateau à la piscine et à consommer à bord".

Et pourtant, le port de Marseille-Fos avance des chiffres qui peuvent rêver les commerçants marseillais. Cette année, plus d'un 1,7 millions de croisiéristes devraient faire escale dans la ville. 13 % de plus qu'en 2017.