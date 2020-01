Des manifestants bloquent un TGV en gare de Bayonne pour protester contre la réforme des retraites

Bayonne, France

Opération surprise ce mardi après-midi à la gare de Bayonne : une trentaine de manifestants, dont des gilets jaunes, ont bloqué un TGV en partance pour Paris, afin de protester contre la réforme des retraites du gouvernement. Le train devait partir à 16h11. Il a finalement pu quitter Bayonne peu après 17h.

Les manifestants ont décidé d'organiser cette action surprise car "on parle plus des actions surprises, sauvages, que des actions déclarées, explique Myriam, une gilet jaune. Quand vous déclarez, on ne parle de rien. Tout se passe bien, donc on ne parle de rien, comme si de rien n'était, assure-t-elle. Donc on est obligés d'agir en action surprise. Et on est contre ce projet et on ne lâchera pas, il en est hors de question", ajoute la manifestante.