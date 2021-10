Environ 1.600 manifestants pour le pouvoir d'achat en Drôme et en Ardèche

La pluie n'a pas découragé les 700 manifestants, selon la Police, qui se sont rejoints sur la place du Champ de Mars à Valence, ce mardi à 14 heures. Une intersyndicale appelait l'ensemble de la fonction publique à faire grève. Les revendications portaient sur l'augmentation des salaires, des pensions de retraite et sur l'amélioration des conditions de travail. La réforme de l'assurance chômage était aussi pointée du doigt. Louis, technicien chez Dalkia, une filiale d'EDF se mobilise avec quelques collègues : "On a vraiment le sentiment d'être pris pour des andouilles." Ce papa a un enfant et gagne 2 200 euros brut par mois. Il voudrait 400 euros de plus sur sa fiche de paie, "surtout que je pense que je travaille bien." Son ras le bol se fait sentir : "nous on est juste bons à marner sur les chantiers et on nous serre les boulons."

Augmentation des pensions de retraite

Les retraités aussi se sont mobilisés. Comme Alain, 67 ans, ancien carreleur. Il gagne 1 000 euros de pension de retraite par mois. "Le prix de la vie, tout augmente sauf notre retraite", se désole le retraité. Durant sa carrière, il a été à l'étranger. "J'ai bossé en Algérie, en Arabie Saoudite, aux Caraïbes." Il interpelle le Président de la République, Emmanuel Macron : "Monsieur le Président qui nous dit de traverser la route pour trouver du boulot... Ah ouais ? Moi j'ai traversé la moitié de la planète !"

Un peu plus de 700 manifestants en Ardèche

200 personnes, selon la Police, se sont aussi mobilisées à Montélimar. En Ardèche, les forces de l'ordre ont compté 210 personnes à Privas, 230 à Aubenas et 270 à Annonay.