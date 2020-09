Des milliers de personnes ont manifesté dans toute la France contre la politique sociale du gouvernement

Des manifestations ont eu lieu ce jeudi dans de nombreuses villes de France à l'appel de plusieurs syndicats pour protester contre la politique sociale du gouvernement. À Paris, plusieurs milliers manifestants ont défilé entre la place de la République et Nation.

L'appel avait été lancé vendredi dernier par la CGT, Solidaires, la FSU et plusieurs organisations de jeunesse (Unef, MNL, Fidl et UNL). Des manifestations ont eu lieu ce jeudi dans toute la France, pour protester contre la politique sociale du gouvernement et pour soutenir les salariés de "deuxième ligne".

Plusieurs milliers de manifestants à Paris

Plusieurs milliers de personnes ont manifesté à Paris à partir de 14h, entre la place de la République et Nation. "Il y a beaucoup de colère, et en même temps le climat est anxiogène", a déclaré le leader de la CGT, Philippe Martinez, juste avant le départ du cortège.

"Les questions sanitaires pèsent, je pense par exemple à la situation dans les écoles, où jour après jour il y a des classes qui ferment, et des parents qui sont dans l'expectative (...), il y a toutes les pressions sur l'emploi, avec du chômage de longue durée qui est aussi conditionné de plus en plus à des accords de compétitivité", a-t-il ajouté.

Pour Benoît Teste, secrétaire général de la FSU, "en cette rentrée, les gens sont déjà fatigués", usés par les contraintes sanitaires. "Emploi, salaires, temps de travail, retraites : relançons le social !" pouvait-on lire sur la banderole de tête.

Un millier de manifestants à Toulouse, 800 à Grenoble

Dans les autres villes de France, les manifestants ont également répondu à l'appel des syndicats. À Toulouse, il était plus d'un millier ce jeudi matin à défiler dans les rues de la ville. À Grenoble, 800 personnes ont manifesté, tandis qu'ils étaient 500 dans les rues du Mans.

Dans le Nord, près de 300 personnes se sont rassemblées devant l'usine Bridgestone à Béthune, pour soutenir les 863 salariés de l'entreprise qui devrait fermer en 2021. À Bordeaux, 850 personnes ont défilé selon la préfecture de Gironde.