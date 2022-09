Des manifestations dans toute la France pour les salaires et les retraites ce jeudi

Plusieurs syndicats appellent à une journée nationale de grève et de mobilisation ce jeudi, pour réclamer la hausse des salaires et l'abandon de la réforme des retraites. Plus de 200 manifestations sont prévues partout en France. Cortèges, taux de grévistes, transports : voici ce qu'il faut retenir.