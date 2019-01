Des manifestations de retraités dans nos deux Charentes ce jeudi

Les retraités manifestent ce jeudi en Charente et en Charente-Maritime. Ils répondent à l'appel national de neuf organisations et associations de retraités.

Charente-Maritime, France

Les retraités descendent dans la rue ce jeudi. Le mouvement est national, et il sera suivi en Charente et Charente-Maritime. Quatre rassemblements sont annoncés, au total, dans les deux départements. Une action à l'appel de neuf organisations et associations de retraités.

Elles appellent à : l'augmentation des pensions, le maintien des pensions de reversion, le retour à l'indexation des pensions sur les salaires, l'annulation de la hausse de la CSG pour tous les retraités.

Lieux et heures des actions