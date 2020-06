Les syndicats appellent à manifester ce mardi pour réclamer des moyens pour l'hôpital, des hausses de salaires et l'arrêt des fermetures de lits. Il s'agit de la première mobilisation du monde de la santé après l'épidémie de coronavirus et des premières manifestations "déconfinées" dans le Loiret.

Des manifestations déconfinées ce mardi dans le Loiret pour défendre les soignants et l'hôpital

Ce mardi 16 juin est une journée nationale de mobilisation et de grève des personnels de santé. Dans le Loiret, l'intersyndicale organise des manifestations, comme partout en France, pour réclamer une revalorisation générale des salaires, l'arrêt des fermetures de lits, services et établissements, et un plan de recrutement.

On a le soutien de la population" (Sylvie Bertuis, CGT)

"Pour ces trois revendications, on a le soutien de la population", estime Sylvie Bertuis, de la CGT Santé dans le Loiret, "la population a bien vu les limites. Cette crise sanitaire a montré qu'on a pas soigné tout le monde"

"En laissant les gens chez eux en disant à ceux qui avaient des symptômes de rester chez eux, et de venir que si c'était grave, on n'a pas soigné et traité tout le monde. La santé n'a pas de prix, il faut sortir des logiques de marché qui nuisent à la santé", poursuit la syndicaliste.

Premières manifs autorisées depuis le déconfinement

Il s'agira des premiers défilés autorisés depuis le déconfinement et la décision du conseil d'état de rétablir le droit de manifester.

A Orléans , le cortège partira à 10h30 de la place de l'Indien (quartier de la Source)

A Montargis à 13h au départ de la place du Pâtis (cortège en voitures)

à 13h au départ de la place du Pâtis (cortège en voitures) A Pithiviers à 10h00 au départ de l'hôpital (cortège en voitures)

Revendications plus larges

Les personnels du CHR d'Orléans et des établissements de santé (et Ehpad) sont appelés à manifester, mais aussi les pompiers, à l'appel du syndicat autonome SPP-PATS. La FSU appelle aussi à se joindre à ce mouvement, pour défendre les services publics, tout comme les organisations de retraités CGT, FO, FSU, CFE-CGC, UDIRS Solidaires, FGR-FP, LSR du Loiret,.

Les revendications sont les suivantes :