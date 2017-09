Des marins égyptiens formés en Bretagne à la lutte contre les incendies

Le centre européen de formation maritime de Concarneau propose des formations incendies pour les marins étrangers. 75 stagiaires de la Marine égyptienne suivent en ce moment une formation incendie, elle est inclue dans l'achat par leur pays d'une corvette à DCNS.

Ils sont 75 militaires égyptiens à se former en cette fin d'été au CEFCM (Centre européen de formation continue maritime). Des formations qui sont comprises dans la vente des bateaux de DCNS. La Marine égyptienne a acheté une corvette et son équipage est en train d'être formé à Concarneau pour être parfaitement opérationnel au moment de sa livraison à la fin du mois. Cette formation incendie leur permettra de connaitre les procédures de sécurité avant le trajet entre Lorient et Alexandrie.

"Quand on est en mer, on ne peut pas appeler le 18!"

L'incendie est le premier risque à bord, et cette formation doit permettre aux marins de répéter les bons gestes. Elle est d'ailleurs obligatoire pour tous les marins en France. Bruno Rouault est responsable pédagogique CEFCM, il explique "quand on est en mer, on a beau faire le 18, les pompiers ne sont pas prêts d'arriver!"

Un "faux" bateau à taille réelle pour s’entraîner

Certains stagiaires n'avaient jamais mis d'appareil respiratoire contre les fumées, ni utilisé de lance incendie. A Concarneau, des infrastructures dédiées reproduisent l’intérieur d'un navire, avec des feux et de la fumée très épaisse. "On met en place des scénarios, explique Bruno Rouault, et on voit comment les stagiaires arrivent à s'organiser. Au fur et à mesure, on rajoute un blessé, un escalier... Les Égyptiens sont venus voir nos méthodes, nos outils, pour voir l'intervention de manière différente."

Chaque année, le CEFCM forme 2700 stagiaires.