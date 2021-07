Des matières premières rares et chères pour les entreprises du Poitou

Multiplier par deux, parfois même par trois, le prix au kilo, à la tonne ou au camion voilà ce qui est devenu le quotidien depuis le début de l'année pour bon nombre d'entreprises du Poitou. Dans les Deux-Sèvres, près de Niort, l'entreprise Cheminée Poujoulat, ne se plaint pas, l'activité a bien redémarré et les carnets de commande sont bien remplis problème il faut approvisionner en matière première et le marché mondial de l'acier et de l'inox est devenu complètement fou, comme le déplore Frédéric Coirier, le directeur de Poujoulat "Les fournisseurs de matières, pour beaucoup, avaient arrêté leur production pendant le Covid et ont redémarré très tardivement donc on a actuellement une tension qui créé une inflation forte mais aussi sur certaines matières premières des difficultés d'approvisionnement. Le sujet c'est de savoir combien de temps ça va durer comme ça, aujourd'hui on ne voit pas les choses changer avant 2022."

L'entreprise Cheminées Poujoulat est installée près de Niort © Radio France - Noémie Guillotin

Dans la Vienne du côté du bois, on montre de l'inquiétude chez Merlot. Spécialiste dans la construction, l'ossature et la couverture bois, l'entreprise châtelleraudaise voit elle aussi des tensions sur le marché depuis le début de l'année et ce n'est pas sans conséquences pour la suite. Pour Emmanuelle Merlot sa directrice, la situation devient de plus en plus difficile : "Concernant les prix on est presque à deux ou trois fois plus cher pour nous fournir, et avec des délais d'approvisionnement de 12 semaines quand ça va bien, et parfois même sur certaines essences une pénurie totale. On essaie de comprendre, et on voit notamment les américains qui viennent acheter du bois en France à des prix plus élevés du coup il y a beaucoup de demandes et ça fait grimper les prix."