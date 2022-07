Des Mayennais se mobilisent pour aider une commerçante près de Laval après le vol de sa caravane

Un élan de solidarité depuis quelques jours à Andouillé, au nord de Laval : Claire Housseau, une commerçante de la commune, va peut-être réussir à retrouver la caravane dont elle a besoin pour son activité grâce aux réseaux sociaux. Cette entrepreneuse de 49 ans tenait, jusqu'à il y a encore quelques mois, la boutique de décoration L'instant d'une déco à Andouillé. Elle a décidé de changer de projet et de lancer un magasin itinérant dans le département, en se déplaçant à bord d'une caravane. Claire Housseau avait acheté le véhicule qui lui fallait fin juin, elle s'apprêtait à faire des travaux à l'intérieur pour l'aménager. Mais son projet a été mis à mal le week-end du 16 au 17 juillet. La caravane a été volée dans son jardin. Son histoire a touché de nombreux Mayennais qui souhaitent l'aider pour qu'elle puisse poursuivre son projet.

Le message de cette commerçante d'Andouillé a été relayé par plus de 2 000 personnes sur Facebook. © Radio France - Maïwenn Bordron

Un message partagé plus de 2 000 fois sur Facebook

Claire Housseau s'est absentée de chez elle le samedi 16 juillet et est revenue à Andouillé que le dimanche 17 juillet au soir. À son retour, elle a découvert avec stupeur que sa caravane, installée dans son jardin, avait disparu. "Le choc, ça a été l'anéantissement de mon projet en me demandant : qu'est-ce que je vais faire? J'ai pleuré toute la nuit", raconte la commerçante, qui a encore du mal à se remettre de ce traumatisme. Ce vol est un coup dur pour elle car elle a dépensé 1 000 euros pour acheter cette caravane.

Cette commerçante indépendante a un petit budget et elle ne sera pas remboursée par l'assurance. "Quand j'ai assuré la caravane, j'ai demandé à l'assurer au minimum. Dans ma tête, le minimum c'est vol et incendie. Sauf qu'il y a un minimum en-dessous qui s'appelle tiers-responsabilité civile. Et du coup, ils l'ont mis au tiers tout simple", détaille-t-elle. Claire Housseau décide de faire part de son désarroi sur sa page Facebook et elle reçoit très vite de nombreux soutiens. "Sur le premier message, j'arrive à 80 000 vues, 2 100 partages, une solidarité nationale, je dirais parce que ça vient de partout. Ça a été formidable et puis ça fait du bien", se réjouit la gérante du magasin L'instant d'une déco.

J'espère que ça ne se reproduira pas et que je pourrai réaliser ce projet qui me tient vraiment à cœur.

Claire Housseau, commerçante d'Andouillé

Cette commerçante d'Andouillé ne va donc pas baisser les bras et cherche désormais une nouvelle caravane. Toutes les caravanes qui datent des années 80 et qui font environ 3m50 de long peuvent l'intéresser car elle souhaite avoir un véhicule facile à manœuvrer sur les lieux où elle se déplacera. De nombreux Mayennais proposent de lui vendre une caravane à un petit prix, voire même de lui donner. Claire Housseau n'a pas encore trouvé son bonheur, mais elle est plutôt confiante car elle doit voir quatre caravanes cette semaine et elle continue de recevoir d'autres appels de propriétaires de caravanes.