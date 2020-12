Des Mayennais solidaires invitent les ouvriers du BTP à manger au chaud chez eux

La solidarité mayennaise ne se dément pas. Alors que de nombreux ouvriers du bâtiment et des chantiers doivent manger dehors depuis ce second confinement, des riverains leur proposent le gîte et le couvert, un mouvement qui gagne aussi les entreprises.