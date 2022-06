Des médiateurs au rôle préventif plutôt que répressif dans le quartier de la Mosson à Montpellier

Des médiateurs sociaux sont mis en place dans le quartier de la Mosson à Montpellier. Ainsi que trois agents du bailleur social ACM Habitat. Le but est d'aller vers la population et régler les conflits en discutant avec les habitants.

Des médiateurs sociaux sont déployés pour régler les conflits à Montpellier. Il n'y en avait qu'un pour toute la ville jusque là.

Six agents de médiation viennent d'être embauchés par la mairie. Ils sont présents depuis le mois d'avril dans le quartier de la Mosson pour aller à la rencontre de la population, régler les tensions, et surtout écouter leurs soucis et les rediriger vers les organismes qui peuvent les aider. Ils sont présents du lundi au vendredi de 10 h à 21 h et le samedi de 13 h à 21h. En plus, trois personnels du bailleur social ACM Habitat vont régler les soucis de voisinage dans leurs logements dans tous les quartiers de la ville.

Un rôle préventif et pas répressif

Ces agents ne remplacent pas la police. Si la médiation ne suffit pas, ils peuvent faire appel aux forces de l'ordre. Ils n'ont ni pistolet ni bombe lacrymogène. Leur seule arme, c'est la parole explique Coralie, médiatrice sociale : "notre rôle c'est vraiment d'échanger, enseigner, informer, rediriger et apaiser les tensions. Dès que ça s'envenime, c'est plus nous et on passe le relai."

Ces agents au gilet verts sont surtout là pour écouter et aider les habitants du quartier de la Mosson, raconte Khaled, un autre médiateur. "Notre première mission, c'est d'être au fait de toutes les institutions et associations qui sont sur le territoire afin de pouvoir orienter au plus près la personne qui rencontre une problématique."

"Notre rôle c'est d'échanger, d'informer, d'apaiser les tensions" — Coralie, médiatrice sociale

Des petits litiges ont déjà été résolus par ces médiateurs sociaux. Khaled, 40 ans, a déjà dû régler un soucis à proximité de la Maison pour tous de la Mosson : "un groupe de 5 à 6 jeunes créaient des incivilités pendant les animations qu'il y avait au sein de la Maison pour tous. On est allés discuter avec eux pour comprendre pourquoi ils posaient des problèmes. Et là, on a réussi à désamorcer cette problématique. On les a mis lien avec les éducateurs prévention spécialisés qui font un travail plus social. Ils sont venus travailler avec eux sur un projet."

Sarah, elle, a aidé une vieille dame : "il s'agit d'une dame d'un certain âge qui vit toute seule dans le quartier de Mosson. Elle souhaiterait en partir et elle n'a pas les moyens et elle n'a pas de garant. Donc je lui ai trouvé l'adresse d'un site web et je lui ai indiqué dans quelle structure elle pouvait se faire accompagner."

Trois agents pour ACM Habitat

Les trois agents déployés par SCM Habitat vont, eux, aller à la rencontre des habitants directement dans leurs logements dans tout Montpellier pour essayer de régler les problèmes de voisinage avant que ça ne dégénère.

Steve Lefebvre, directeur sûreté et médiation du bailleur social : "on intervient tout de suite sur la problématique. On n'attend pas qu'il y ait déjà une grosse problématique pour intervenir. L'idée, c'est d'aller voir les requérants et de leur apporter des solutions." Les médiateurs peuvent aussi intervenir sur des problèmes qui ont été signalés en amont à la mairie ou à ACM Habitat.

Reportage de France Bleu Hérault. Copier

Khaled, médiateur social de la Ville. Copier

Sarah, médiatrice sociale de la Ville. Copier