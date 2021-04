Des médiateurs sillonnent le quartier des Provinces à Cherbourg à l'écoute des habitants

Mourad et Karima arrivent tout droit d'Angers, ces deux professionnels sont salariés de l’entreprise MEDIACTION, spécialisée dans la médiation de proximité. Leur travail consiste à intervenir au plus près des habitants. Ils ont commencé le 3 février dernier à sillonner les HLM de Presqu’île Habitat du quartier des Provinces à Cherbourg. L'idée c'est donc d'aller à la rencontre des habitants et de régler des problèmes de bruits, de conflits de voisinage, d’incivilités...Des faits qui ont beaucoup augmenté depuis 2018. Et depuis un an avec la pandémie et les confinements, les couvre-feu ou la fermeture de certains commerces, des tensions peuvent apparaître. Les médiateurs sont identifiables par leur tenue grise aux bandes jaunes. Gilbert Lepoittevin, président de Presqu'ïle Habitat : " il faut faire comprendre aux gens que quand on vit en collectivité on ne fait pas n'importe quoi. Il faut respecter les autres. C'est important dans cette période particulière que nous vivons. Il faut redonner du lien social". Karima affirme être toujours bien accueillie :"on explique notre rôle, on discute, on voit s'il y a un problème. On est là pour eux." . Presqu'île habitat c'est près de 4000 locataires aux Provinces à Cherbourg.

Un numéro dédié

Cette prestation sera dans un premier temps réalisée du 3 février à fin mai 2021, en soirée en fin de semaine. En plus des maraudes, les agents de tranquillité interviendront, durant leurs jours et horaires de présence, sur simple appel à un numéro dédié le 06 30 58 48 39 pour apporter leurs conseils aux locataires demandeurs, dialoguer avec les auteurs de troubles, et tenter de mettre fin aux difficultés, voire aux conflits.

Une opération totalement gratuite

Une messagerie est également accessible aux locataires 24h/24 et 7j/7. À la reprise de leur service, les agents de tranquillité prendront connaissance des messages laissés et reviendront vers les locataires pour évaluer la situation et décider d’une intervention. Ce nouveau service, mis en place pendant 16 semaines, est totalement gratuit pour les locataires du Quartier des Provinces. L'opération est prise en charge par Presqu’île Habitat dans le cadre de la convention d’abattement TFPB (Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties) liée au Contrat de Ville1 . Cette phase de test permettra de mesurer les effets de la prestation et de recueillir les retours des habitants et acteurs locaux amenés à interagir avec l’équipe de Médiaction (Maison O. de Gouges, CLSPD, etc.), pour, à l’issue, réfléchir à une éventuelle reconduction de l’opération sur une période plus longue.

Flyer tranquilité résidentielle © Radio France - Katia Lautrou