Des menaces sur l'usine Sintertech à Oloron

Oloron-Sainte-Marie, France

Syntertec, fabriquant de pièces autos, demande à être placé en redressement judiciaire. Cela concerne directement l'usine d'Oloron qui emploie 70 personnes, près de la caserne des pompiers. La CGT appelle ce mercredi à une grève de deux heures, et annonce que l'usine sera fermée de 11 heures à 15 heures.

De réelles difficultés de trésorerie

Le groupe et l'usine d'Oloron est en fait victime principalement de la crise du Diésel. Le rapprochement des prix du gas-oil avec celui de l'essence a fait chuter les ventes. L'américain Fédéral Mogul a vendu Sintertech en 2013 à l'industriel Thierry Morin, ancien patron de Valéo. Déjà en 2015 il y a eu un mouvement social après des licenciements. A Oloron on est passé de 100 à 70 salariés. Il s’avère que Thierry Morin, seul, n'a pas la surface financière pour assurer la trésorerie de Sintertech.

Vers un rachat?

Du coup la CGT se place déjà dans la perspective d'un rachat à l'issue de ce redressement judiciaire. Un rachat par quelqu'un qui a les reins plus solides financièrement, et qui croit en l'avenir de ce secteur de la pièce auto. La CGT qui met en avant le savoir faire de syntertech et de ses salariés. Le syndicat bat également le rappel des pouvoirs publics et des élus.

Un rassemblement est prévu ce matin à 11 heures sur le parking de l'usine.