"Des mesures gouvernementales à court terme sur l'énergie" selon l'UFC Que Choisir de la Somme

Pour lutter contre la hausse annoncée des prix de l'énergie, le gouvernement va mettre en place un "bouclier tarifaire". Les prix du gaz seront bloqués dès le mois prochain et jusqu'en avril. Et l'augmentation de l'électricité prévue en début d'année prochaine sera plafonnée à 4%. La hausse de 12,6% des tarifs réglementés du gaz prévue ce vendredi 1er octobre est tout de même maintenue.

"Une mesure insuffisante" selon l'UFC Que Choisir Amiens Somme

Erick Pasquier vice-président de l'UFC Que Choisir Amiens-Somme considère que ce n'est pas suffisamment efficace. "Il aurait fallu une baisse de la TVA sur l'énergie, ces mesures sont des mesures de court-terme, provisoires et temporaires. De plus ce blocage avait déjà été demandé sous le mandat de François Hollande et le Conseil Constitutionnel avait retoqué cette mesure, à voir si ce ne sera pas la même chose cette fois-ci. Ce n'est qu'un report des augmentations, qui seront répercutées en avril, tout ça est très aléatoire."

Des conseils pour faire baisser les factures de gaz ou d'électricité

"Aller sur des comparateurs d'énergie, pour trouver le prix le plus bas, faire des achats groupés -l'UFC Que Choisir propose cette mesure en s'inscrivant sur le site energiemoinscher.com, il y a actuellement plus de 210.000 inscrits, vous pouvez le faire jusqu'au 31 janvier 2022, ce qui va permettre à l'UFC Que Choisir de négocier les prix avec les fournisseurs- ou encore souscrire à des offres bloquées, en vérifiant que ce sont des offres qui comprennent et la consommation et l'abonnement."