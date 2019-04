Des mesures pour aider les commerçants Dijonnais fragilisés par le mouvement des "gilets jaunes"

Le gouvernement a adopté une série de mesures pour aider les commerçants fragilisés par les mobilisations à répétition des "gilets jaunes". Parmi ces mesures : l'étalement de dettes fiscales et sociales et une remise partielle ou totale des impôts directs.

Dijon, France

Le gouvernement a adopté une série de mesures pour aider les commerçants fragilisés par les mobilisations à répétition des "gilets jaunes". Des mesures présentées par le préfet de la Côte-d'Or, dans un communiqué, ce jeudi.

Ce qui est prévu : un étalement de dettes fiscales et sociales et une remise gracieuse de créances fiscales. Les entreprises peuvent solliciter, pour les cas les plus difficiles, et notamment pour les commerces de la rue de la Préfecture à Dijon, une remise partielle ou totale des impôts directs.