"Des micro-miettes" : les salariés de l'aide à domicile de Gironde en colère contre Jean-Luc Gleyze

Il y a deux semaines, le président du conseil départemental de la Gironde Jean-Luc Gleyze avait annoncé une hausse de salaire de 11% pour les aides à domicile et les auxiliaires de vie ayant été particulièrement mobilisées auprès des personnes âgées pendant la crise du Covid 19.

Une augmentation qualifiée de "micro-miettes" par la CGT qui appelait ce mercredi les salariés de tout le département à manifester à Bordeaux.

Une hausse qui ne concerne pas tout le monde

Le rassemblement des salariés de l'aide à domicile était prévu bien avant les annonces de Jean-Luc Gleyze il y a 2 semaines. Mais les propositions faites par le président du département, loin de calmer le malaise, ont au contraire attisé la colère. Ce dernier, a préféré ne pas débloquer la prime de 1000 euros aux personnels ayant été en première ligne pendant le Covid, comme d'autres départements en choisissant plutôt une augmentation de salaire. Une position que ne partage pas du tout la CGT qui appelait à ce rassemblement girondin. "_D'abord, une prime de 1000 euros quand on est au SMIC, c'est énorme, c'est l'équivalent d'un 13ème mois... En plus, cette hausse de 11% tous les salariés ne vont pas en bénéficier, elle ne concernera que les heures comptabilisées au titre de l'APA, ce qui est loin de couvrir la totalité des heures effectuée_s" précise Karima Amara, aide à domicile à Bordeaux, représentante de la CGT, et organisatrice du rassemblement bordelais. Près de 200 salariés de tout le département (sur 10 000 auxiliaires de vie au total) se sont retrouvés dans le calme ce mercredi après midi et sans gêner la circulation devant le Conseil Départemental.

