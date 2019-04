Des migrants aident l'association "Les P'tits doudous de la Mayenne" à récolter des fonds pour les enfants malades

Laval, France

C'est un cercle vertueux. Les "P'tits Doudous de la Mayenne" ont proposé courant mars aux migrants du centre d'accueil et d'orientation de Mayenne de les aider à récolter des fonds pour offrir du réconfort aux enfants de l'hôpital. Voitures électriques pour aller au bloc opératoire, masque à oxygène à customiser avec des autocollants... Ces "surprises" diminuent le stress des parents et des enfants avant une épreuve difficile, l'opération. Pour les financer, en plus des dons des particuliers, l'association, dans une démarche écologique, recycle le matériel hospitalier usagé décontaminé (lame de laryngoscope, fils de bistouri) et donc sur le point d'être jeté, en le vendant à un ferrailleur notamment. Au début de l'année, ils ont eu besoin d'un coup de pouce pour une mission particulière.

"Ils ont applaudi l'initiative"

Quand l'hôpital de Mayenne change son parc informatique vieillissant, David Coquelin, l'infirmier-anesthésiste à l'origine du projet, récupère 70 ordinateurs et autant d'imprimantes. Une bonne prise. Sauf qu'en voulant les recycler, on lui explique qu'il serait plus rentable de les déconditionner, les démonter, afin de vendre chaque pièce à l'unité. "Moi, je ne sais absolument pas faire ça ! C'est à ce moment-là que j'ai pensé aux migrants du CAO, je les vois souvent se balader dans la rue, je sais qu'ils sont parfois très qualifiés et qu'ils s'ennuient car leurs démarches administratives prennent beaucoup de temps", explique-t-il.

Le CAO de Mayenne accepte. En échange de ce service, "Les P'tits Doudous de la Mayenne" propose d'offrir au centre deux ordinateurs reconditionnés avec une imprimante pour permettre aux migrants de chercher du travail. David était loin de penser que le deal allait être si bien pris par les migrants. "Ils ont applaudi l'initiative, et ça, ça fait chaud au cœur", raconte-t-il.

Une mission bouclée en trois semaines

Chaque samedi, sept jeunes hommes, guinéens et soudanais, se mettent donc au travail. En l'espace de trois semaines, ils finissent par démonter les dizaines d'ordinateurs, en totale autonomie. "On a eu l'opportunité d'aider les Mayennais, les enfants de la Mayenne, alors on l'a fait avec plaisir, car nous sommes Mayennais, nous aussi, désormais, nous vivons ici", explique Alpha, 20 ans, le bout-en-train de l'équipe, qui était mécanicien en Guinée.

Grâce au déconditionnement, les migrants ont récolté des milliers de pièces qui seront revendues au poids. © Radio France - Victoria Koussa

Combien d'argent l'association récupérera-t-elle en vendant ces montagnes de pièces ? "En fait, pas grand chose, à peine 200 euros, mais c'est deux fois plus que si on avait vendu les ordinateurs non déconditionnés", avoue David. Gaëlle Javaux, la présidente de l'association, ajoute : "C'était aussi pour faire travailler les gars, c'est une main tendue, pour leur montrer qu'ils font partie de notre société, il y avait aussi l'enjeu environnemental, l'écologie qui nous tient à cœur, et puis, bien-sûr, les enfants qui, au final, en profitent".

