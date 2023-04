Des militants CGT envahissent l'hippodrome de Pontchâteau

Des militants CGT ont envahi quelques minutes la piste de l'hippodrome de Pontchâteau, ce mercredi, juste avant la première course. Ils étaient près d'une trentaine avec une banderole où on pouvait lire : "Réduire le temps de travail et retraite à 60 ans pour réduire le chômage". Pontchâteau accueillait ce mercredi, le quinté.

