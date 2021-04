Des militants contre la réforme de l'assurance chômage envahissent les locaux de France Bleu Occitanie

Une trentaine de militants , majoritairement du monde du spectacle, ont envahi les locaux de France Bleu Occitanie ce vendredi 23 avril à Toulouse. Alors qu'ils occupent depuis près de 45 jours le Théâtre de la Cité, dans le centre-ville, ils ont utilisé cette méthode pour faire entendre leurs revendications.

Les manifestants sont entrés dans les locaux vers 10h ce vendredi matin, en prétextant la livraison d'un colis. Après près d'une heure d'occupation, ils ont évacué les lieux, le directeur de la station ayant insisté sur le non-respect des règles sanitaires.

Ces intermittents du spectacle pour la plupart, protestent notamment contre la réforme de l'Assurance Chômage, dont ils demandent la suppression explique Benjamin, membre de la coordination des intermittents et précaires de Midi Pyrénées (CIP). Il estime que le combat mené n'est pas assez entendu "Mon sentiment, et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui [NDLR : dans les locaux de France Bleu Occitanie], c'est que depuis près de trois semaines il n'y a aucun passage médiatique qui parle de plus de 100 occupations de théâtres en France; pourtant c'est historique, même en 1968 ça n'était pas arrivé" détaille Benjamin, qui se dit déterminé à poursuivre la mobilisation.

Cette mobilisation s'étend au delà des intermittents du spectacle selon Adeline, chômeuse en fin de droit qui fait partie du groupe qui s'est introduit dans les locaux de France Bleu Occitanie : "C'est sûr il y a la Culture, mais il y a aussi des précaires, de chômeurs, et souvent ce sont des personnes qui ne sont pas entendues, qui sont invisibles". Des chômeurs qui risquent de perdre une partie significative dans leurs indemnités chômage avec la nouvelle réforme selon les militants.

Ces militants occupent depuis plus d'un mois le Théâtre de la Cité à Toulouse et se rassemblent tous les vendredis. Ça sera le cas encore ce vendredi 23 avril à 14h à Toulouse, au square Charles-de-Gaulle.