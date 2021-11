Des militants de la CFDT Normandie dénoncent des pratiques "abusives" au sein de leur propre syndicat

C'est suffisamment rare pour être souligné. En Normandie, des militants de la CFDT vont se mobiliser ce mardi contre leur propre syndicat. Une manifestation est prévue à partir de 9h45 devant les locaux caennais, rue du colonel Rémy. La raison ? Plusieurs adhérents de la CFDT Normandie, réunis en collectif, dénoncent des pratiques "abusives et litigieuses" au sein de la direction régionale du syndicat.

Il y a des dérives qui sont devenues intolérables, il faut que cela cesse

"Licenciements injustifiés, emploi fictif, accords d'indemnités sans validation collégiale de l’exécutif, non-respect des statuts", les accusations égrenées par Olivier Delille, ancien membre du bureau de la commission exécutive, sont nombreuses et graves. Selon le porte-parole du collectif baptisé "Pour une CFDT engagée et démocratique", "il y a déjà eu un litige qui a été perdu pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et on vient d'apprendre qu'il y a encore deux autres litiges qui viennent d'être créés du fait des agissements de la direction de la CFDT Normandie. Il y a des dérives qui sont devenues intolérables, il faut que cela cesse."

Olivier Delille s'interroge aussi sur des indemnités versées à certains militants alors que les comptes du syndicat sont dans le rouge. "D'après les chiffres de 2018, il y a un déficit de 300.000 euros en Normandie mais personne ne réagit. Et quand on pose des questions on passe pour les méchants de la CFDT, c'est la politique de l'autruche" déplore-t-il. Démis de son mandat l'an dernier, Olivier Delille pense avoir payé le prix fort de son désir de transparence.

"La direction régionale est complétement défaillante à notre avis" ajoute cet enseignant membre de la CFDT Education qui précise que "la confédération nationale de la CFDT est au courant" tout comme le secrétaire général Laurent Berger "qui a reçu des papiers, qui a reçu des documents". "On réclame une administration provisoire gérée par la confédération nationale" conclut-il.

Face aux accusations, la CFDT se réserve le droit de porter plainte

Des accusations écartées d'un revers de la main par Michèle Barré, la secrétaire générale de la CFDT de Normandie. "C'est faux et archi faux" explique celle qui voit dans ce collectif "un baroud d'honneur" de militants "déçus" dont les mandats n'ont pas été renouvelés l'an dernier au sein de la commission exécutive du syndicat. "Ce que l'on voit aujourd'hui, ce sont des rancœurs personnelles qui émergent de la part de militants désavoués pour qui la seule de façon de réagir c'est de montrer leur mécontentement au sein de l'union."

Face aux accusations, Michèle Barré ne compte pas "en rester là". "Nous verrons avec nos avocats dans quelle mesure nous pouvons porter plainte" conclut-elle.