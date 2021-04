Des militants jettent de la peinture noire sur la publicité géante place de la Bourse à Bordeaux

C'est une action pour dénoncer "la diffusion de publicités sur la place de la Bourse", mais plus généralement "l’omniprésence des publicités dans les villes", qui a été menée ce samedi matin à Bordeaux, selon le communiqué des activistes. Ce samedi, ils étaient une vingtaine, issus des collectifs ANV-COP21 Gironde, Extinction Rebellion Bordeaux et C Intermittents et Précaires à s'être donnés rendez-vous. Ils ont projeté de la peinture noire sur la publicité géante installée place de la Bourse. Ils ont également collé des affiches proclamant "La culture est essentielle, la publicité mortelle".

Les militants ont collé des affiches au pied de la publicité géante. © Radio France - ANV-COP21 Gironde

Outre l'omniprésence de la publicité, les militants se sont aussi spécifiquement attaqués à Apple et SFR, à l'origine de cette publicité. Ils dénoncent une réclame "dédiée à la propagande pour des biens de consommation de masse inutiles, des smartphones ou la 5G". Le communiqué rappelle également qu'en France, "les dépenses de communication des grandes entreprises atteignent 46,2 milliards d’euros chaque année". "Autant d’argent dépensé pour conditionner les comportements d'achat et qui pourrait être utilisé pour subventionner une véritable transition écologique et sociale", estiment les militants.

Des propositions de la convention citoyenne "vidées de leur substance"

Si la convention citoyenne pour le climat avait proposé de réduire la place de la publicité en ville, notamment la plus polluante, elle a estimé "globalement insatisfaisante" la traduction par le gouvernement de ses propositions dans la loi climat. Les militants écologistes bordelais dénoncent "un gouvernement qui a vidé ces propositions de leur substance et de leur ambition".