En cette période de fêtes de fin d'année, l'activité est très soutenue à la plate-forme de colis de la Poste au Rheu, près de Rennes. Ici, chaque jour, plus de 350.000 colis contenant des cadeaux de Noël sont triés, pour être livrés à temps sous le sapin.

"Je suis le père Noël en ce moment" confie avec un sourire Eric Hardy, le directeur de la plate-forme colis du Rheu, près de Rennes. C'est l'une des quinze plate-formes en France où sont triés chaque jour des milliers de colis.

L'activité est évidemment très soutenue depuis quelques jours. Les effectifs ont été doublés pour assurer le travail jusqu'au 25 décembre. Il y a en ce moment 400 salariés sur le site, et ils travaillent quasiment 24h/24h.

Des écrans de télé, des bouteilles de vin...

Les colis contiennent de très nombreux achats réalisés sur les sites de vente en ligne. Ceux qui transitent dans cette plate-forme peuvent peser jusqu'à 30kilos. Ils ne restent pas plus d'une heure dans l'immense entrepôt, le temps d'être déchargés, triés et rechargés dans un camion vers leurs destinations. Les colis sont livrés en Bretagne, en Vendée et en Loire Atlantique notamment.

"En ce moment, nous traitons 350.000 colis par jour, contre 150.000 habituellement" explique le directeur du site. Eric Hardy prévient : " si vous voulez être sûrs que votre colis soit livré avant Noël, il faut passer vos commandes avant ce lundi soir".

La machine qui permet de trier les colis est une immense chenille de plus de 800 mètres.

L immense machine qui permet de trier les colis de Noël à la plate-forme de la Poste au Rheu près de Rennes. pic.twitter.com/OJBrpysAUv — Céline Guétaz (@guetaz1) December 14, 2017

Visite des lieux avec le directeur du site.