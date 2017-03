Des milliers de formations et d'emplois à la clé en Nouvelle-Aquitaine

La région Nouvelle-Aquitaine accélère son plan de formations pour les demandeurs d'emplois notamment ceux qui sont peu ou pas qualifiés. 14 000 formations supplémentaires sont proposées cette année.

La région Nouvelle-Aquitaine et la direction régionale de Pôle emploi ont décidé de renforcer leur plan de formation pour le premier semestre 2017. Ce sont 40 000 formations, dont 14 000 supplémentaires cette année, qui sont proposées depuis un an notamment aux demandeurs d'emplois peu ou pas qualifiés. C'est d'ailleurs la cible principale de la région avec les 16-25 ans et les demandeurs d'emplois en situation de handicap.

Des résultats encourageants.

En 2016, près de 30% des demandeurs d'emplois non qualifiés en Nouvelle-Aquitaine ont bénéficié de ces formations dans les 12 départements. Certaines d'entre elles rencontrent d'ailleurs beaucoup de succès car elles correspondent à des secteurs qui embauchent comme les transports, le service à la personne, l'industrie et aussi la sécurité dans le contexte des attentats et de l'état d'urgence. D'autres sont adaptées à la spécificité des territoires comme l'agriculture, la viticulture et les métiers du numérique et de l'informatique. Entre 60 et 70% des demandeurs d'emplois peu ou pas qualifiés retrouvent un emploi après ces formations.

Un numéro vert gratuit est mis à la disposition des personnes intéressées : 0 800 940 166. Les inscriptions doivent se faire avant le 30 juin 2017.

En savoir plus : le site du plan de formation de la Nouvelle-Aquitaine