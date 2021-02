Emploi, services publics, précarité, culture : des milliers de personnes manifestent en France

Quelques milliers de personnes ont défilé jeudi partout en France pour défendre l'emploi et les services publics, même en temps d'épidémie, à l'appel de la CGT, la FSU, Solidaires et des organisations de jeunesse. Étudiants, énergéticiens, enseignants, soignants, intermittents du spectacle : de nombreuses professions se sont retrouvées pour faire entendre leur inquiétude et leur colère. 165 rassemblements étaient prévus dans le pays. La manifestation parisienne, forte de 20.000 manifestants selon la CGT, est partie vers 14h30 de la place de la République en direction de celle de la Nation, derrière une banderole proclamant "emplois, salaires, temps de travail, retraites... relançons le social".

La CGT et ses partenaires réclament notamment une politique de "relocalisation industrielle", le partage du temps de travail, le "développement des services publics", l'interdiction des licenciements dans les entreprises bénéficiant d'aides publiques "surtout lorsqu'elles continuent à dégager des profits", a détaillé auprès de l'AFP Céline Verzeletti, dirigeante confédérale de la CGT. À titre d'exemple, Philippe Martinez s'est rendu jeudi matin devant le site du groupe Sanofi à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) pour apporter son soutien aux salariés, arborant une blouse dénonçant "Sanofric". Le groupe prévoit de supprimer 364 emplois doivent être supprimés selon les syndicats.

De nombreuses professions mobilisées

À Marseille, où 2.800 personnes selon la police ont manifesté jeudi, Grégory Fontaine, infirmier délégué à l'hôpital de la Timone, a expliqué à l'AFP que "les soignants sont épuisés. Ça fait un an que cette pandémie a commencé. Rien n'a été fait de vraiment sérieux pour renforcer les moyens de l'hôpital et même au contraire".

À Nantes, 2.500 personnes ont manifesté selon la CGT, 1.700 selon la police, à Lyon les organisateurs ont compté 3.000 manifestants, la police 1.600. Ils étaient 1.200 à Saint-Etienne d'après la CGT, 460 selon la police. À Rennes, 1.500 personnes selon la CGT, 1.100 selon la police, ont défilé derrière une banderole "Pour l'emploi, les salariés et le progrès social", plusieurs centaines de personnes sont aussi descendues dans la rue dans la Drôme et en Ardèche, 900 à Montpellier, plus de 600 à Toulouse, 500 à Bayonne, plus de 400 à Besançon, 500 à Dijon, 300 à Grenoble où les acteurs de la Culture ont fait part de leur détresse.

"La ministre dit aimer la culture mais il n'y a rien. L'année blanche n'est toujours pas annoncée. Il y a des gens qui n'auront pas leurs 507 heures (ndlr : et obtenir le statut d'intermittent du spectacle). On ne comprend pas pourquoi le gouvernement ne lâche pas là dessus" a expliqué Michel, employé dans l'audiovisuel, à France Bleu Isère.

En colère face à l'absence de la ministre de la Culture Roselyne Bachelot, la culture était dans la rue ce jeudi à Grenoble. © Radio France - Paul Tilliez

Une centaine de personnes ont aussi défilé à Reims, 250 à Cherbourg, 250 à Amiens ou encore 200 à Quimper. La précédente journée de ce type, le 17 septembre, avait réuni quelque 42.500 participants selon le ministère de l'Intérieur.

Le service d'ordre avait été étoffé à Paris, avec plus de deux fois plus de membres que d'habitude, a constaté l'AFP. Le mois de janvier a été ponctué de plusieurs mobilisations sectorielles, avec un certain succès selon les syndicats : professionnels de Santé le 21, de l'Éducation nationale le 26 et du secteur de l'énergie le 28.