Des milliers de personnes à Toulouse pour le traditionnel défilé du 1er Mai

Ils étaient restés confinés l'année dernière, les défilés sont à nouveau autorisés. Une centaine de rassemblements prévus en France, à l’appel de la CGT, FO, la FSU, Solidaires. Dans notre région, plusieurs manifestations sont prévues ce samedi dans de nombreuses villes, notamment à Albi, Montauban, Cahors, à Auch, à Foix ou encore à Rodez.

Le monde d'après, c'est le monde d'avant en pire

A Toulouse, plusieurs milliers de personnes ont quitté ce samedi à 11 heures la place Esquirol pour rejoindre celle d'Arnaud Bernard. "Ça fait du bien aux travailleuses et aux travailleurs qui ont envie de se mobiliser" affirme Cédric Caubère secrétaire générale de la CGT 31. "Les revendications sont très fortes, c'est le bien-être, c'est l'égalité, et la solidarité pour être débarrassé de la peur du lendemain, de la peur des licenciements et de pourvoir bénéficier tout au long de la vie d'un salaire de haut niveau et des conditions de vie et de travail qui permettent d'en profiter" poursuit-il en faisant directement allusion à une réduction du temps de travail.

Le Leader de la CGT en Haute-Garonne que ces revendications sont crédibles "d'autant plus que la période nous montre que les financements sont bien là car les milliards coulent à flot, non pas pour renflouer les entreprises comme on l'entend trop souvent mais pour abonder les comptes des actionnaires. Nous on dit que cet argent là doit passer de la poche des milliardaires à la poche des travailleurs."

Les revendications affichées dans le cortège. © Radio France - Hugo Charpentier

Parmi les manifestants, Hugo jeune militant CGT d'une trentaine d'années, heureux de pouvoir défiler à nouveau : "C'est important tous les ans mais là c'est vrai qu'on en a gros comme on dit" explique cet informaticien d'un sous-traitant d'Airbus. "Il y a pas mal de problèmes qui s’accumulent que ce soit dans la santé ou à l'école. il y a une colère qui est rentrée à cause du confinement mais elle est bien là. On ne le voit pas le monde d'après. Le monde d'après, c'est le monde d'avant en pire", conclut le salarié toulousain.

La CGT très présente à l'avant du cortège toulousain. © Radio France - Hugo Charpentier

Au milieu des syndicats, des Gilets-Jaunes ont participé au traditionnel défilé.