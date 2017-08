Des milliers de vêtements contrefaits saisis dans une boutique de prêt-à-porter du Lavandou

En tout plus de deux-mille sacs, polos, jeans, présentés comme étant de très grandes marques, ont été saisis par les gendarmes de la compagnie de Hyères lundi. Une récidive du propriétaire.

Plus de deux-mille vêtements et accessoires contrefaits ont été saisis lundi par les gendarmes de la Compagnie de Hyères dans une boutique du Lavandou. Des jeans, des polos, des sacs d'une vingtaine de grandes marques dont deux ont d'ores et déjà annoncé qu'elles allaient porter plainte.

Un propriétaire récidiviste

Le propriétaire, un homme d'une quarantaine d'années, a été relâché à l'issue de sa garde à vue. Il sera bientôt convoqué par la justice. D'autant qu'il est en récidive : Il avait déjà été contrôlé et sanctionné pour vente de contrefaçons dans deux autres de ses boutiques, dans le Var et dans les Alpes-Maritimes.

Le préjudice est estimé à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Peut-être même 100.000 €. Le comptage est toujours en cours. Un travail minutieux puisqu'il faut placer les vêtements sous scellés. Les vêtements saisis au Lavandou seront détruits après comptage.