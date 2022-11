Des milliers de voitures de l'usine Stellantis de Sochaux en attente d'expédition

Si vous avez circulé sur l'A36 à hauteur de Sochaux, vous avez sûrement remarqué des voitures neuves, garées par centaines sur les parking du site de l'usine Stellantis. À cause d'une pénurie de chauffeurs routiers qui frappe toute l'Europe, ainsi qu'une réorganisation logistique, le projet "Thor", impossible pour le moment de livrer les véhicules fabriqués. D'après Christophe Peutlier, délégué Force ouvrière, des milliers de voitures seraient en attente d'expédition. Le site en produit 1 100 par jour environ.

Le projet Thor en cause pour les syndicats

À l'usine, on commence à avoir du mal à savoir où mettre les voitures, alors on a commencé à les garer sur les parkings du site, normalement réservés aux employés. Pour Christophe Peultier, plus que la pénurie, c'est vraiment le projet "Thor" qui est responsable de la situation : "Le but du projet Thor ça a été une nouvelle fois de réduire les coûts en allant chercher là où c'était le moins cher. On le sait, les pays de l'Est étaient des pays à bas-coûts sauf qu'aujourd'hui, avec ce qu'il se passe notamment en Ukraine et dans les pays alentours, on manque de chauffeurs. À force d'aller chercher le moindre centime, on se retrouve dans une situation qui est ubuesque pour le site de Sochaux__".

Pour pallier cette pénurie, Stellantis a mis en place un système d'enlèvement des véhicules, directement par les concessionnaires. La direction se dit en passe de trouver un point d'équilibre. Mais du côté de FO, on craint que la décision soit prise de ralentir ou arrêter la production, ce qui entraînerait du chômage technique.