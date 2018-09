26100 Romans-sur-Isère, Drôme, France

La Ville vient de signer sa convention "Action Coeur de Ville" avec l'Etat, le Département, et d'autres partenaires. 222 villes moyennes en France vont bénéficier de ce dispositif mis en place par le gouvernement pour redynamiser les centres historiques en déclin. Six villes sont concernées en Drôme Ardèche. Romans est la première à signer la convention, la première à se lancer dans la Région.

Quelle somme investie ?

Difficile de donner une somme globale. Tous les investissements ne sont pas encore chiffrés, et s'il y a des fonds spécifiques dédiés par l'Etat à cette "action coeur de ville" ( 5 milliards d'euros pour 222 villes), ces fonds vont permettre d'en lever d'autres.

Sur Romans, les sommes avancées par le maire Marie-Hélène Thoraval avoisinent déjà les 25 millions d'euros : "sur la partie ANRU et logement, on approche les 17 millions d'euros ; sur la politique de la ville, on est à 6 millions ; sur coeur de ville, on est à 1,6 million. Et après, ce sont l'ensemble des co-financements qui vont intervenir, ou la prise en charge d'études spécifiques". Des investisseurs privés qui auraient par exemple un projet immobilier peuvent être aidés par ce plan "coeur de ville".

Quels projets ?

Des projets concrets sont déjà sur la table. Quelques exemples : un programme de logements dans le tènement de l'ancienne gendarmerie, la rénovation d'habitats dégradés notamment rue de l'armillerie, un projet d'hôtellerie dans le bâtiment Fanal, la création d'une "digitale académie" pour permettre aux étudiants qui n'ont pas les moyens de vivre dans une ville universitaire de suivre des cours à distance, la création d'une médiathèque ultra moderne, une étude pour l'éventuelle installation de halles marchandes en centre-ville. L'action "coeur de ville" court jusqu'en 2024.

Valence doit signer sa convention Action coeur de ville vendredi, Montélimar mardi prochain. Trois villes ardéchoises vont également bénéficier du dispositif : Annonay, Privas et Aubenas.