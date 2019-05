Ces millions d'euros versés par l'Europe en Drôme Ardèche

Drôme, France

Si on ne prend que le fonds le plus connu, la PAC, la Politique Agricole Commune, 40 millions d'euros ont été versés en Ardèche en 2017 , 52 millions sur la Drôme. Des sommes colossales mais on compte environ 2200 bénéficiaires en Ardèche, 3800 dans la Drôme. En moyenne, ils ont touché entre 13 et 18 000 euros chacun. Ce n'est qu'une moyenne.

Ces sommes englobent une aide au revenu pour les agriculteurs, l'aide à la conversion bio, la compensation du handicap naturel pour les exploitants en zone de montagne. Des entreprises agroalimentaires peuvent aussi être appuyées. Par exemple, en 2010, l'Europe a aidé le fabricant de glaces Terre adélice à Saint-Sauveur-de-Montagut à s'agrandir : 140 000 euros pour l'achat de matériel, la construction d'une chambre froide et d'une nouvelle chaîne de fabrication.

Des aides pour la politique sociale gérée par les Départements

L'Europe accompagne également des politiques sociales. Entre 2014 et 2020, le département de l'Ardèche aura touché plus de 6,6 millions d'euros ; la Drôme 2 millions d'euros par an.

Ces sommes sont utilisées dans les politiques de retour à l'emploi, la lutte contre la pauvreté. Une partie est reversée, par exemple, à l'association mobilité 07/26 installée au Teil. Elle aide les bénéficiaires à être autonomes en terme de transports pour pouvoir se rendre au travail.

8 millions d'euros versés pour diverses constructions et équipements

Il existe aussi un fonds européen de développement régional, le FEDER. Il a aidé à financer le déploiement de tablettes, d'ordinateurs, d'outils numériques dans les écoles de Valence : 350 000 euros. Il a aidé à payer la construction à Eurre du siège de la communauté de commune Val de Drôme, bâtiment à énergie positive en bois et paille : plus de 450 000 euros. La rénovation thermique de l'hôtel du Département à Privas : 1,5 million d'euros de l'Europe. La requalification du site Canson Faya à Annonay pour l'installation du Super U et du centre commercial : 1,2 million de la part de l'Europe.

Au total, 28 projets ont été subventionnés par le FEDER depuis 2014 en Drôme Ardèche pour quasiment 8 millions d'euros.