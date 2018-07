Paris, France

En pleine saison du l'apéro au soleil, un verre de rosé à la main, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) révèle que depuis des années du vin espagnol est vendu, plus ou moins ouvertement, sous étiquette française. L'enquête est publiée ce matin dans Le Parisien-Aujourd'hui en France.

Plus d'un établissement sur cinq vend des bouteilles trompeuses

Les stocks de milliers de négociants, importateurs, grandes surfaces et restaurateurs ont été inspectés en 2016 et 2017. Dans 22% de ces établissements, le rosé présente des anomalies, notamment sur l'étiquette. Elle peut être trompeuse quand on ne la lit pas dans le détail, ou tout simplement mensongère laissant apparaître la mention "vin de France" ou même IGP, comme indication géographique protégée. Chez quatre gros négociants français, 10 millions de bouteilles falsifiées ont ainsi été découvertes.

Une arnaque très rentable

En 2016, le litre de rosé espagnol en vrac était à 34 centimes d'euros. L'équivalent français est deux à trois fois plus cher. Mais surtout, il faut compter jusqu'à 4 euros pour une bouteille avec une IGP. La Répression des fraudes a lancé des injonctions de mises en conformité, des procès-verbaux et plusieurs procédures pénales.