Des mobilisations sociales à la pelle en Vaucluse

Les mobilisations sociales se multiplient ce mardi, entre les agriculteurs, les soignants des EHPAD et des hôpitaux, les fonctionnaires et les retraités. Retrouvez tout le détail des rassemblements.

Département Vaucluse, France

Cette journée du mardi 8 octobre s'annonce chargée sur le front des luttes sociales. Comme partout en France, à l'appel de la FDSEA et des Jeunes agriculteurs de Vaucluse, une opération escargot est prévue sur l'A7. À partir de 10h, les agriculteurs au volant de leurs tracteurs vont bloquer l'autoroute au départ d'Avignon Sud direction Mornas. Arrivés à Mornas, aux alentours de 11h, ils mettront en place des barrages filtrants sur la nationale 7.

Ils répondent au mot d'ordre national "France, veux-tu encore de tes paysans ?" pour dénoncer entre autre le dénigrement agricole, les accords commerciaux de libre échange avec le Canada et le zone de non traitement, sans pesticide.

Les soignants des EHPAD et des hôpitaux

Au-delà des agriculteurs, les soignants sont très mobilisés, à la fois dans les EHPAD et les hôpitaux. Le personnel des maisons de retraite est en grève à l'appel de la CGT santé. Ils se rassemblent à 10h devant celle de Gordes et à 14h devant celle de Sorgues, pour dénoncer le manque de moyens et les souffrances du personnel.

Les soignants de l'hôpital se rassemblent eux à 8h devant l'hôpital d'Orange, là aussi pour réclamer plus de moyens. Plusieurs services sont en grève, notamment les urgences et le bloc opératoire. Les petits hôpitaux ne doivent pas être oubliés, martèlent les syndicats. Pendant ce temps là, l'hôpital d'Avignon poursuit sa mobilisation entamée au printemps.

Enfin, les fonctionnaires descendent à nouveau dans la rue pour défendre les services publics et réclamer une revalorisation des retraites. Ils sont rejoints par les syndicats de retraités qui veulent eux une augmentation des pensions. Ils se rassemblent à 10h30 Cours Jean Jaurès à Avignon.