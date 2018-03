Corse, France

Comment faire vivre les centres-villes ? La question est souvent revenue en Corse ces derniers temps, notamment depuis l'ouverture de grands magasins dans la périphérie ajaccienne, mais elle est également sensible dans beaucoup d'agglomérations du continent. Pour y répondre le Gouvernement met donc en place son plan "Action cœur de ville". Grâce à ce plan, cinq milliards d’euros de subventions de l’Etat seront distribués, sans que l’on ne connaisse le montant précis pour chaque ville. Il devrait dépendre de la qualité des projets. La finalité, rendre le cœur de ville plus attractif, à la fois pour les habitants, les commerçants et les visiteurs. Une bonne nouvelle pour les municipalités bastiaise et ajaccienne.

Des moyens pour quels projets ?

L'enveloppe conséquente débloquée par l'Etat, révèle à elle seule l'étendue des travaux qui doivent être faits pour faire revivre des centres-villes toujours plus en difficulté. Mais concrètement, à quoi va servir cet argent ? Pour Emmanuelle de Gentili, première adjointe à la mairie de Bastia et déléguée à la politique de la ville, au renouvellement urbain et à la vie de quartier "Cela va nous permettre de déclencher dès l'année 2018 - 2019, des projets opérationnels [...] _En fait, cela va nous permettre d'agir sur des éléments qui permettent d'amener une qualité de vie pour les habitants, en agissant sur trois leviers. Le premier, c'est le logement, ensuite, comment créer des services et amener du commerce en tenant compte des nouveaux usages [...] et le troisième c'est le numérique, faire en sorte que Bastia devienne une ville connectée_."

Laurent Marcangeli le maire d'Ajaccio a lui aussi une idée bien précise des projets qu'il voudrait réaliser grâce à cet argent "_Par exemple la piétonisation de la vieille ville, des ouvrages de stationnement, mais également la réhabilitation du bâti ancien, afin de permettre la redynamisation par logement_, parce que vous avez des logements insalubres dans le cœur de ville, et peut être qu’il faut lancer un certain nombre de choses […] On va essayer très clairement, de démontrer que le fait d’être pris dans le cadre de ce projet, correspond naturellement, à une vision de développement pour le centre-ville d’Ajaccio que nous portons depuis notre élection. »

Les premiers projets d'Ajaccio et de Bastia devraient être présentés au Gouvernement dès cette année.