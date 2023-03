Des nichoirs à mésanges et des gites à chauves-souris installés dans les vignes des Costières de Nîmes

Plusieurs dizaines de milliers d'insectes avalés chaque jour et chaque nuit par les mésanges et les chauves-souris. Pour aider les vignerons dans leur lutte contre les parasites de la vigne, le syndicat des Costières de Nîmes vient de nouer un partenariat pour acheter 300 nichoirs et gites destinés à accueillir ces mésanges et ces chauves-souris. Une quinzaine de vignerons se sont portés volontaires pour les installer dans leurs parcelles. Comme par exemple, Romain et Georges Teissonnière à Bellegarde (Gard). "C'était une des manières d'agir en faveur de l'environnement explique Romain. C'est une valeur ajoutée. Notre vignoble est enherbé à 50%, on plante des arbres, on travaille avec des moutons pour désherber les vignes. On est engagé en agriculture bio depuis plusieurs années. Notre génération cherche à produire des vins de qualité avec un environnement qui se porte le mieux possible."

C'est à l'entreprise Agrinichoirs installée à Valence dans la Drôme qu'a été confié le soin de poser les gites et les nichoirs. En bois et en bambou, ils sont installés dans les parcelles à raison de 14 par hectare. C'est elle aussi qui en assure le suivi. "Les gites et les nichoirs sont géolocalisés explique Brice le Maire, le fondateur. On peut donc les retrouver facilement et vérifier qu'ils sont bien occupés. En moyenne, ils le sont à 60% au bout de trois ans. Ces gites et ces nichoirs ne sont pas là pour la déco. Les mésanges et les chauves-souris sont de véritables auxilliaires pour les vignerons puisqu'elles passent leur temps à manger. On dit qu'une mésange qui nourrit sa portée, composée en moyenne de neuf jeunes, ce sont 900 nourrissages par jour. Une chauve-souris c'est plusieurs milliers d'insectes par nuit. Jusqu'à un kilo pour un été !"

L'un des premiers vignobles bio

L'opération va être testée pendant un an avant d'être renouvelée l'an prochain, si elle est concluante. C'est la suite de la démarche environnementale initiée depuis 2007 par le syndicat des Costières de Nîmes. "On fait partie des bons élèves des appellations viticoles en matière d'environnement se réjouit Aurélie Pujol, la directrice. On a 80% de notre vignoble qui est sous un label environnemental**.**" "Notre fond de commerce, c'est le sol poursuit Bernard Angelras, le président. Il faut que nous ayons des sols vivants. Ce respect de l'environnement, c'est aussi une attente forte de la société. Mais il faut qu'elle reconnaisse tous les efforts que nous faisons ! Mettre des nichoirs ou des gites, c'est pour vivre avec notre époque et encore mieux respecter l'environnement." Coût de l'opération : 9000 euros financés à 80% par l'Agence de l'Eau pour l'achat des abris. Le vigneron lui prend en charge les 20% restant pour la pose et le suivi des nichoirs et des abris dans ses vignes.

Brice le Maire d'Agrinichoirs et Aurélie Pujol, directrice du syndicat des Costières de Nîmes © Radio France - Sylvie Duchesne