Des nouveaux outils pour ranimer le centre-ville de Guéret

La mairie de Guéret passe à la vitesse supérieure pour tenter de faire revenir des artisans et commerçants dans le centre. Elle ouvre un espace info et va lancer le dispositif "Ma boutique à l'essai". Une réflexion est aussi lancée autour du marché de la place Bonnyaud..

Faire revenir des commerces dans le centre-ville de Guéret, c'est l'un des principaux objectifs que s'est fixé la municipalité, en engageant notamment une manageuse de centre-ville il y a près d'un an. Pour l'instant, seules deux boutiques ont repris vie, le taux de vacances des vitrines reste supérieur à 15% (d'après un rapport de l'inspection générale des finances, remis à Bercy).

C'est pour inverser la tendance qu'un espace-information vient d'ouvrir à deux pas de la Place du Marché. Il a été inauguré hier, 7 rue Joseph Ducouret. "Coeur de Ville", c'est le nom de ce petit bureau dans lequel l'adjointe au maire chargée des commerces et la manageuse vont tenir des permanences pour accueillir et orienter les commerçants et surtout les porteurs de projet, notamment ceux qui envisagent de s'installer dans l'une des boutiques vides de l'hyper centre.

Toutes les semaines, j'ai deux ou trois porteurs de projet qui viennent me voir, souvent des artisans qui se questionnent encore. Il faut les accompagner - Marine Fouler, manageuse de centre-ville

L'un des problèmes souvent mis en avant, ce sont les loyers des commerces jugés trop élevés dans le centre-ville. Alors pour attirer des nouveaux venus, Guéret va se lancer dans le dispositif "Ma boutique à l'essai" qui a fait ses preuves ailleurs, annonce le Maire. Il s'agit d'accueillir de nouveaux artisans ou commerçants qui se lancent, en les accompagnant dans les démarches et en leur proposant un loyer réduit. "Au bout de six mois ou un an, si ça marche pour la personne, elle reste, sinon elle s'en va et on prend quelqu'un d'autre" précise Michel Vergnier. Reste à trouver un ou deux propriétaires de locaux prêts à jouer le jeu.

Mode d'emploi du dispositif "Ma boutique à l'essai" initié à Noyon dans l'Oise - www.maboutiquealessai.fr

En parallèle, la mairie a lancé une vaste réflexion sur l'évolution centre-ville, intitulée "Guéret 2040". Après un premier état des lieux d'une urbaniste, des habitants sont régulièrement réunis pour réfléchir à l'aménagement de plusieurs espaces, dont la place Bonnyaud, qui pourrait par exemple devenir semi-piétonne, accueillir un square ou une halle de marché. Cette dernière idée est régulièrement évoquée par les producteurs présents sur le marché qui aimeraient être mieux protégés des intempéries. Il pourrait aussi s'agir d'une sorte de préau ouvert. "Rien n'est acté, la réflexion débute", explique le maire Michel Vergnier, rappelant que rien ne sera décidé sans consultation des principaux concernés. mais il "en a marre que toutes les places de Guéret soient des parkings". Le square Jorrand (près de la Banque de France) a lui aussi fait l'objet d'une réflexion, quasi terminée, il devrait être remise en valeur dans les mois à venir.