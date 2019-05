Des nuages au-dessus des commerces du village de Cieux

Cieux, France

Branle-bas de combat à Cieux, petite commune de 986 habitants près de Bellac en Haute-Vienne. Dans ce village dynamique, il reste encore des services et des commerces : un médecin, une école, une pharmacie, deux boulangeries, un tabac-presse, une auberge, un boucher et même une station-service !

Une boulangerie qui fait aussi salon de thé

Garder ces professionnels est un combat de tous les instants. La preuve : un garage, une boulangerie et un buraliste cherchent aujourd'hui à vendre. Et s'ils ne trouvent pas de repreneurs, c'est tout le fragile équilibre du bourg qui pourrait être menacé. Pour la boulangerie "Chez Gaëlle et Nico", le choix est motivé par un changement de vie. "Mais nous ne partirons pas sans avoir identifié un successeur. Notre commerce joue un lien social fort, on ne supporterait pas que notre départ entraîne sa fermeture" avoue Gaëlle, la vendeuse.

Un garage à reprendre

Même dilemme pour Jean-Louis Garraud, le patron du garage de l'étang, 61 ans. "J'aimerais prendre la retraite mais il faut trouver celui ou celle qui prendra la suite. C'est compliqué. Il faut accepter de faire 70-80 heures par semaine. C'est rare aujourd'hui. La clientèle et l'activité sont là, il y a du travail. Mais il faut suivre". Sa présence sur la commune est d'autant plus importante qu'il possède l'unique station-service des environs. L'une des dernières stations indépendantes de la région.

Bon à savoir

Si vous êtes intéressés pour la reprise de l'un de ces commerces, voici leurs coordonnées : boulangerie « Chez Gaëlle et Nico » (05.55.03.32.01), tabac-journaux « La Tabatière » (05.55.50.53.46) et le garage de l’étang (05.55.03.31.97). Vous pouvez aussi contacter la mairie qui transmettra.