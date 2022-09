Des objets de seconde main à vendre à la Ressourcerie de Prades-le-Lez

La Ressourcerie du Lez a ouvert ses portes dans une ancienne maison, dans la rue de la Ducque à Prades-le-Lez en mars 2022. C'est un endroit qui récupère des objets d'occasion, les remet en état et les revend.

Entretien avec Sabine Sarrazin, coordinatrice de la ressourcerie du Lez.

Qu'est ce que vous vendez à la Ressourcerie du Lez ?

Essentiellement des textiles. Tout ce qui est chaussures, linge de maison, les habits. Ça peut aussi être des peluches, tout ce qui est de cet ordre là. Ça représente à peu près 80 % de ce que nous présentons en boutique. Mais nous n'avons pas que ça. Nous avons aussi de la décoration, de la vaisselle, des livres, de la puériculture. D'une façon générale, tout ce qui n'est pas trop encombrant parce qu'on manque de place.

La Ressourcerie du Lez est basée sur des dons que vous récupérez, que vous remettez en état. Qu'est ce qu'on peut vous donner ? Quand ? Comment ?

Actuellement, les créneaux de dons sont les mercredis et samedis matins. Pour l'instant, on en a vraiment beaucoup, donc on n'a pas l'intention d'en ouvrir plus. Quand les gens ont des dons qui sont plutôt importants, on leur demande de prendre rendez-vous. Soit en passant par le formulaire de contact sur le site Internet, soit via les coordonnées que l'on trouve également sur Facebook ou sur notre site Internet.

La Ressourcerie du Lez est ouverte depuis quelques mois, mais c'est déjà un succès. Comment vous l'expliquez ?

Avant la Ressourcerie du Lez, il y avait une boutique solidaire à Prades-le-Lez. Elle était un peu du même ordre, dans des locaux qui étaient plus petits. Il y avait une clientèle déjà sensibilisée à ce genre de démarche, aussi bien pour les apports donc que pour le rachat d'objets de seconde main.

Là, la surface de vente a plus que triplé par rapport à ce qu'il y avait avant. Les équipes de bénévoles sont aussi plus importantes puisqu'on a presque 50 bénévoles actuellement qui nous aident à faire le tri, les remises en état et les valorisations, mais aussi des animations d'ateliers que nous proposons.

Quels types d'ateliers ?

Essentiellement de la couture. Pour l'instant, on a un super atelier textile équipé de machines à coudre, de brodeuses électroniques et de surjeteuses. On propose des initiations à la machine à coudre, mais aussi à la couture à la main, pour se lancer dans la couture sans complexe.

Et puis, pour les plus aguerris, se perfectionner sur les machines à coudre. On a aussi des ateliers d'auto réparation de vélos et de sensibilisation au zéro déchet.

Des ateliers de couture, de réparation de vélo

La Ressourcerie souhaite participer à un mouvement plus général vers le retour à de anciennes pratiques, plus écologiques ?

Exactement. On revient au bon sens des anciens. On ne réinvente rien. Ce qui se faisait avant a été abandonné pour des histoires de simplification. La plupart du temps sur nos modes de consommation. Mais on se rend compte qu'il y avait vraiment un sens profond et une grande cohérence dans ces façons d'agir. Et c'est un peu ce qu'on a envie de remettre en avant.

D'ailleurs, beaucoup de bénévoles font partie de ces anciens et ont ces connaissances là. C'est ça qui est intéressant aussi pour nous. Ce sont ces échanges qu'on a entre les bénévoles. Le lien social qui se crée dans les équipes de bénévoles, c'est vraiment quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur.

Est-ce que pour vous, ce genre de magasin où on valorise la seconde main et où on achète des objets qui ne sont pas neufs, c'est la solution pour acheter déjà moins cher et surtout arrêter de consommer et surconsommer ?

C'est un peu délicat parce qu'effectivement souvent les gens ont tendance à se dire que comme ce n'est pas cher, ils peuvent acheter et voir si ça leur sert après. C'est vraiment un travers qu'on veut éviter à la Ressourcerie.

On est même nous les premiers à dire à nos clients que s'ils hésitent, c'est qu'ils n'en ont pas besoin. Il vaut mieux acheter une pépite qui est un peu plus chère. Mais si c'est une pépite, on vous explique pourquoi. C'est de meilleure qualité. Ce sont des marques qui sont plus écoresponsables, plus engagées, de meilleure qualité.

Eviter d'acheter un objet sans en avoir besoin

C'est aussi en terme de réflexion qu'il faut raisonner. L'achat de seconde main est une partie de la solution, mais ne peut être qu'une partie. Il faut aussi, en amont, réfléchir se poser la question : "qu'est ce que j'achète ?", "pourquoi je l'achète ?" et "est-ce que j'en ai vraiment besoin ?" C'est surtout mieux consommer. Et il faut absolument éviter le travers de dire : "c'est pas cher, j'en achète plus."

Cette Ressourcerie est en plein développement, à tel point que vous auriez besoin d'autres locaux ?

Oui, tout à fait. Nos locaux actuels sont un peu restreints. On souhaiterait pouvoir développer rapidement les ateliers car il y a une forte demande par rapport à ça. On a 20 mètres carrés consacrés aux ateliers. Il nous en faudrait trois ou quatre fois plus pour pouvoir les mener à bien. Si quelqu'un a un local de 150 mètres carrés, on est preneurs. En attendant, on travaille avec la métropole sur une construction plus ambitieuse.

La Ressourcerie du Lez est ouverte le mercredi de 9 h 30 à 12 h 30 puis de 15 h à 18 h. Le jeudi de 15 h à 18 h et le samedi de 9 h 30 à 12 h 30. Pour déposer des dons, c'est le mercredi et samedi de 9 h 30 à 12 h 30.