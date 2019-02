Des offres de reprises pour Arjowiggins !

Bessé-sur-Braye, France

L'une des offres pourrait concerner l'ensemble des sites sarthois d'Arjowiggins : l'usine de Bessé-sur-Braye et celle de Saint-Mars-La-Brière. On ne sait pas encore qui sont les repreneurs potentiels et combien de salariés seraient conservés. Rappelons que le papetier français, placé en redressement judiciaire, emploie 830 personnes en Sarthe. Le détail de ces offres devrait être dévoilé au personnel de l'usine vers 11 heures ce mardi matin.

C'est tout de même un premier soulagement pour le maire de Bessé-sur-Braye. "On est un peu moins angoissé" réagit ce mardi matin sur France Bleu Maine Jacques Lacoche. "L'étau se desserre un peu mais on attend confirmation. Il ne faut pas donner de faux espoirs aux gens. ArjoWiggins, c'est le premier employeur de la ville et même des environs. On pense aux salariés mais aussi aux sous-traitants et aux commerçants qui pourraient souffrir en cas de fermeture du site."

Près de 400 personnes ont défilé ce mercredi à Bessé-sur-Braye en soutien aux salariés d'Arjowiggins. © Radio France - Boris Hallier

Ces offres vont maintenant être analysées par les administrateurs judiciaires chargés du dossier d’ici les audiences de reprise prévues devant le tribunal de commerce de Nanterre le 27 février pour le site de papiers couchés, à Bessé-sur-Braye, et le 6 mars pour les autres sites, dont celui de Saint Mars-La Brière.