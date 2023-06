Des ordinateurs à prix réduits pour les habitants précaires de La Rochelle

"Tout se fait sur Internet maintenant, sans ordinateur on ne peut plus rien faire", Nicolas Laurent, conseiller numérique à la régie de quartiers Diagonales, est parti de ce constat avant de lancer cette nouvelle action solidaire. L'association propose aux habitants les plus précaires de la ville d'acheter de l'équipement numérique à prix réduits. "On vend des ordinateurs parce que c'est le plus nécessaire, mais on a aussi des téléphones portables et des cartes pour les forfaits internet", poursuit Nicolas Laurent.

Pour réaliser cette action de façon solidaire, Nicolas Laurent et les autres membres de l'association se basent sur le reste à vivre des habitants. "Une fois les revenus et dépenses pris en compte, on estime le besoin de la personne", détaille Nicolas Laurent. Le choix du reste à vivre n'a pas été fait au hasard, "on avait pensé au coefficient de la CAF mais ça se calcule sur l'année d'avant, une personne qui a tout perdu en un an n'aurait pas pu en profiter", poursuit le conseiller numérique.

Une action écologique

A l'aire de la conscience verte, ce projet, lancé en partenariat avec Emmaüs Connect, répond parfaitement aux questions écologiques actuelles. "On démarche les entreprises pour récupérer les ordinateurs qui ne marchent plus", explique Paul Soncourt, responsable régional d'Emmaüs Connect. Pour reconditionner les ordinateurs et téléphones portables, Emmaüs Connect fait appel à des structures d'insertion.

Dans une démarche d'inclusion telle que celle-ci, Emmaüs Connect garde un œil sur la réparation des appareils. "Il est hors de question qu'on vende des appareils qui ne fonctionnent pas sous prétexte qu'on s'adresse à un public qui a des difficultés financières", annonce Paul Soncourt. Le but n'est pas de sous-équiper les habitants de ces quartiers prioritaires, mais de les aider, "il ne faut pas que l'ordinateur soit facteur de stress juste parce qu'il est long à démarrer et qu'on ne peut pas installer tous les programmes dessus", conclut Paul Soncourt.

Le tarif solidaire est imposé par un décret de l'état, le prix d'un ordinateur reconditionné est de 150 euros, alors qu'un appareil neuf va coûter, au minimum, 500 euros.