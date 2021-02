Des ouvriers attablés dans un restaurant à côté de Strasbourg

Ils entrent les uns après les autres en exhibant leur carte professionnelle. Ce sont les ouvriers qui travaillent sur le chantier de réhabilitation de l'ancienne brasserie Fischer à Schiltigheim. Ils sont 25 à pousser à nouveau la porte de la Fischerstub, en temps normal le restaurant fait 160 couverts à la mi-journée. Ce midi ce sera bouchée à la reine pour tout le monde, les portions sont généreuses et les clients ravis de pouvoir manger au chaud. "Jusqu'à présent on mangeait dans la camionnette ou des cabanes de chantier", raconte Claude, qui goûte aussi au plaisir d'être au calme pendant une heure.

ça fait du bien

Jean-Charles Lux, le propriétaire de la Fischerstub, est heureux de revoir du monde dans son établissement. "Ça n'est plus la morosité d'un resto qui est vide même si ça n'est absolument pas rentable mais ça n'est pas grave, peut-être qu'une dynamique va se créer".

boule de neige

Cette dynamique c'est ce dont rêve l'UMIH, l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie, qui avec la CAPEB, la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment, a pu négocier avec la préfecture cette réouverture. L'idée c'est de démontrer qu'un restaurant qui sert le midi, ça peut fonctionner sans que personne n'y soit en danger sanitaire. Et selon Jacques Chomentowski, le président régional de l'UMIH, tout le monde y trouverait son compte: "ça couterait la moitié des aides à l'Etat et ça ferait revivre les gens". Cela permettrait aussi aux délateurs de se reposer un peu en leur évitant d'appeler la police pour dénoncer des gens attablés dans un restaurant à midi, comme c'est arrivé ce mardi à la Fischerstub.