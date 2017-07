Des ouvriers de chez GM&S se rendent au tribunal de commerce de Poitiers à vélo

Une quinzaine de salariés de chez GM et S l'usine de la souterraine se rend à vélo au tribunal de commerce de Poitiers ce lundi matin à 8h. 110 kilomètres de route plus tard, ils seront là pour entendre la (l'ultime?) décision du tribunal qui examine l'unique offre de reprise formulée par GMD.

Peut-être le dénouement pour les salariés de chez GM et S. Les ouvriers de chez GM et S ont rendez-vous au tribunal de commerce de Poitiers ce lundi à 18h. La justice doit se prononcer sur l'unique offre de reprise formulée par GMD. Une offre qui prévoit la sauvegarde de 120 emplois sur 277. L'usine GM et S de la Souterraine est pour l'instant placée en "liquidation avec poursuite de l'activité".

110 kilomètres à vélo

Une partie des salariés a décidé de faire le trajet La Souterraine - Poitiers à vélo au départ de l'Usine GM et S. Le départ est fixé à 8h ce lundi. Serge fait partie des nombreux cyclistes de l'usine. Malgré le poids de la fatigue avec l'attente, le stress, l'angoisse, les occupations d'usine les nuits dans des tentes qui brisent le dos, il a décidé de suivre les copains dans ce périple à vélo "on est complètement épuisé, j'aimerai bien que ce soit fini mais on n'a pas le choix il faut se battre"

Un sursis jusqu'à la fin de l'été?

Si l'on en croit Bercy et le repreneur potentiel le patron de GMD Alain Martineau, l'offre est bien ficelée avec les 15 millions d'euros d'investissement dans l'usine, de la part de l'Etat et des constructeurs Renault et Peugeot. Alain Martineau a même révélé sur France Bleu Creuse son intention de racheter les murs de l'usine. Les salariés eux avaient déjà exprimé leur souhait de voir la justice leur donner un nouveau sursis jusqu'à la fin de l'été notamment pour négocier les primes de départ.